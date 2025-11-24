Obispo califica como “una estocada” la decisión del TC sobre relaciones homosexuales en cuerpos castrenses

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Alianza Internacional de Capellanes & Personal de Seguridad Nacional de Estados Unidos, obispo Luis Paniagua, calificó como una estocada mortal a los principios cristianos y morales del país la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto las sanciones penales por relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Está decisión del Tribunal Constitucional es inaceptable, en tal virtud, hago un llamado a todas las organizaciones a manifestarse en contra de esta bochornosa sentencia”, señaló.

El contundente rechazo del obispo Luis Paniagua se suma a las reacciones de la mesa del diálogo, así como una una considerable representación de iglesias evangélicas y denominaciones religiosas, quienes consideran que esta decisión del Tribunal atenta contra la moral de la nación y el orden disciplinario de las instituciones del orden.

A su vez, expresó que el país es admirado por todo el mundo, teniendo una biblia abierta en su escudo, “y ahora los recintos militares y policiales serán motivo de burla por parte de la sociedad”.

El general Paniagua manifestó que en Estados Unidos el presidente Donald Trump prohíbe el homosexualismo en el ejército americano como una manera de conservar el carácter y la reputación de los soldados.

“En nuestro país se retrocede a los tiempos de Sodoma y Gomorra”, aseveró.

“Le estaremos enviando una carta a la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana para que se pronuncie de conformidad a los postulado del presidente Trump quien ha dispuesto que esas prácticas esten fueras de los cuarteles”, dijo.

Se recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional /1225/25, declaró inconstitucionales el artículo 210 de la Ley 285, del Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, eliminando sanciones a personas de un mismo sexo que sostengan una relación amorosa dentro de eso cuerpos castrenses.