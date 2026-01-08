Obispo Castro felicita a los jueces, pide honradez

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, felicitó a los jueces de carrera que integran todas las instancias del Poder Judicial, en la conmemoración de su día y los exhortó a seguir brindando con presteza, probidad, sentido de compromiso, entrega y entusiasmo, el importe servicio que dan a la sociedad dominicana.

Los animó a poner el alto sus funciones como servidores judiciales.

Castro Marte, también vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), le recordó a los magistrados de los distintos tribunales del país la importancia de mantener el símbolo de la cruz encima del estrado de las salas de audiencias, por ser el instrumento que representa la verdad, el símbolo cristiano de la crucifixión de Jesús, de redención y victoria sobre la muerte.

“La cruz es símbolo de esperanza y de perdón de los pecados, en manifestación evidente de nuestros compromisos de aceptar a Dios como el más justo y elevado juez de nuestras acciones”, le proclamó a los jueces que administrar justicia como noble tarea.