Obispo Castro Marte pide recibir el Año Nuevo en calma

Evitar accidentes que lleven la muerte, es el llamado que le hace a la población dominicana el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte.

Dijo que espera que este 31 de diciembre, cuando se despide el año y se espera el Año Nuevo, se continúe con los programas aplicados para salvar vidas y evitando exponerse a situaciones de riesgos.

Al mismo tiempo, resaltó que durante las celebraciones navideñas han ocurrido menos fallecimientos de personas, lo que atribuye a que se hace conciencia del valor de la vida y a que se han reforzado los planes de prevención ciudadana por parte de las instituciones del Estado.

Por eso, felicitó a la población, por el comportamiento mostrado en estos día y reconoció la labor que han desarrollado las autoridades para cuidar a las personas, preservando la vida y los bienes.

“Hoy, felicitamos a la población y a las autoridades que han llevado a cabo un plan de prevención de accidentes en esta época de Navidad”, expresó el también vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), en un mensaje a sus feligreses y difundido a través de sus redes sociales.

Castro Marte señaló que los indicadores muestran una baja considerable en muertes y accidentes en esta fecha.

“Ahora, nuestra meta es reducir a cero los casos de muertes para Año Nuevo. La vida es valor superior y bien jurídico supremo”.

El teólogo y educador sostuvo que cuando la vida está de por medio, siempre es motivo de preocupación cuando una se pierde por motivos que pudieron ser previsibles.

Ultima Misa del año

A las 6:00 de la tarde de este 31 de diciembre, en todas las iglesias católicas del país se celebra la eucaristía de despedida del 2025, con un mensaje centrado en poner a Dios en el centro del corazón, a la hora de recibir el 2025.

El 1 de enero, la misa de Nuevo Año es celebrada a las 9:00 de la mañana en todas las parroquias. eucaristía a las 9:00 de la mañana