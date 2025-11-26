Obispo emérito tiene leve mejoría

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.- Monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, obispo emérito de la Diócesis de Barahona, permanece estable dentro de su cuadro delicado de salud, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Corominas, de esta ciudad.

“Los médicos nos han informado que monseñor Felipe Núñez ha tenido una leve mejoría, por lo que ha habido un poco de esperanza”, confirmó ayer una fuente eclesiástica de entero crédito que pidió su anonimato.

Dijo que el prelado de 87 años está “bajo pronóstico reservado” en el centro de salud privado donde fue llevado el pasado domingo tras sufrir una trombosis cerebral de la que había sido víctima hace años.