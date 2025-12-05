Obispo Higüey ataca impunidad en República Domonicana

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El obispo de la diócesis de Nuesta Señora de la Altagracia en Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, afirmó que la sociedad luce cansada y rezagada en la integridad moral, descomposición social e impunidad frente a los actos de corrupción por lo que instó a vivir este tiempo de “adviento” inspirándose en la transformación espiritual que da Jesucristo y darse el abrazo de la paz.

Indicó que todas las falencias de las cuales adolecemos como pueblo para emprender un nuevo sendero, de luz en base a fe, esperanza y amor, son el “fin último del sacrificio propiciatorio de Jesús”. “Hago un llamado a la concordia, al entendimiento y a la paz de los distintos sectores que componen el tejido social dominicano”, expresó. Castro Marte aconseja a los ciudadanos darse un abrazo de reconciliación teniendo al niño Jesús como inspiración y como eje motivador de cambios y de la transformación interior en nuestros corazones. Declaró que se ha iniciado una etapa fundamental para el cristianismo, que se llama el tiempo de adviento, “un espacio en el que tenemos la gran oportunidad de prepararnos interiormente desde la fe, para vivir la esperanza de recibir en un pesebre, sencillo y humilde, al niño Jesús”. Sostuvo que, en medio de esta situación, el país debe poner su confianza en la verdadera luz que es Jesucristo y pisotear y desterrar todo tino de ignorancia e inmoralidad fruto del pecado y colocar frente al pesebre al niño Dios.