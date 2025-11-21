Jesús Castro Marte
Obispo pide protestar por sentencia TC sexo PN y FA
El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, condenó y calificó de execrable la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula las legislaciones que prohibían las relaciones sexuales entre parejas de un mismo sexo entre miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Rechazó el fallo que consideró de adefesio legal, porque con el se ha querido justificar una medida. “Llamamos al pueblo dominicano a pronunciarse en contra de los promotores de tal iniciativa, en todos los términos que nos son permitidos”. Dijo que recibe el fallo con perplejidad y asombro, por ser trepidante degradación social que corroe sin pruritos a la sociedad dominicana. “La execrable sentencia encubre la sodomía al estatus de fuerza de ley”.