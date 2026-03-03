Obispo reconoce la labor de la Policía Nacional

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago, afirmó ayer que con el proceso de la reforma de la Policía Nacional se enfrentan grandes desafíos para fortalecer la confianza y la credibilidad ciudadana a través de sus acciones y no por medio de sus informes y palabras.

Además, dijo que la institución del orden debe actuar siempre con transparencia y respeto a la dignidad humana. “No vulnerar la dignidad de las demás personas, aunque sean criminales”, señaló el prelado.

“La sociedad tiene canales siempre para resolver todos los problemas, tiene leyes y reglamentos, eso es muy importante”, expresó monseñor Rodríguez, al oficiar una misa en la Catedral Santiago Apóstol, con motivo de la celebración del 90 aniversario de la creación de la Policía Nacional.

Sostuvo que, más que por informes y palabras, la población debe sentirse segura y confiada de la institución de imponer el orden en el país por lo que ve y siente con su trabajo y servicio en la sociedad.

Reconoció que la Policía Nacional enfrenta acciones criminales casi siempre incómodas y difíciles, pero que son cometidas por seres humanos a quienes dijo que también se les debe respetar la dignidad.

Monseñor Rodríguez destacó la labor de la Policía en su acompañamiento histórico al país, procurando el orden, convivencia pacífica y protección del ciudadano como sus principales principios.

“Esta celebración es momento de reflexión espiritual, de gratitud y renovación del compromiso de la institución con el bien común”, afirmó.