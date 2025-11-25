Obispo de San Pedro rechaza sentencia del TC sobre derechos LGBTI: "No podemos callar"

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, dijo que de manera total y absoluta, rechaza la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional que permite a los homosexuales y lesbianas hacer sus actos sexual público, ya que esto atenta contra el mandato divino, que establece la unión de un hombre y una mujer.

Expresó que tiene la seguridad de que un hijo no puede salir de una pareja del mismo sexo, por lo que expresa su oposición basado en el mandamiento divino y que esta sentencia atentan directamente a la moral, a la ética y a los principios y valores de nuestra sociedad dominicana y a la misma Constitución.

“Ante esta realidad, jamás podemos callar este último acto cometido por el Tribunal Constitucional, el cual en pasado estuvo bien representado por muchos años, donde como ciudadanos nos sentíamos seguros, ya que tenía la presencia de buenos magistrados y jueces, pero sobre todo la labor realizada por Milton Ray Guevara, quien lo presidía, ya que fue un Vanguardia y protector de nuestra constitución” sostuvo el obispo Rodríguez.

Dijo que como obispo y pastor de esta diócesis, se compromete en seguir defendiendo en cuerpo y alma los valores de la familia y decirle al país y al Tribunal Constitucional, que la evacuación de dicha sentencia representa un peligro garrafal para la unidad y la integridad de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Llama a pensar en lo que se pueda constituir, cuando un joven de nuestra familia quiera ingresar a esas instituciones y encuentre a una persona de sexo opuesto sobre todo homosexual y que lo quiera inducir por la fuerza o por obediencia, de lo contrario este tendrá que verse amenazado ante su libertad y su moral.

Entiende que estos grupos que mueven las ideologías de género, realmente tienen una gran influencia de otras cosas que no es simplemente manifestar su inclinación sexual, sino más bien de promover una agenda que quiere destruir la familia, por lo que se declara totalmente en desacuerdo con la evacuación de esta sentencia y pide al Tribunal Constitucional que repiense esa decisión, porque de lo contrario no se callará ni dejará de seguir exigiendo que eso no se ejecute.

Indicó que nada ni nadie le puede quitar el derecho de exigir, y que realmente nuestra nación y la familia dominicana no se merecen esta situación en estos momentos difíciles de desintegración social y familiar, sobre todo de tantos crímenes y muertes y adversidades en que vivimos. Consideró que el Tribunal Constitucional con esta sentencia ofende a Dios y la moral del pueblo dominicano.