Obispos dicen al pastor Molina que el papa defiende la vida

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Los obispos Ramón Alfredo de la Cruz Balderas y Jesús Castro Marte rechazaron ayer los pronunciamientos del pastor evangélico Ezequiel Molina, de que el papa León XIV parece defender más a los musulmanes que a los católicos y dijeron al predicador que el pontífice actúa desde la tolerancia religiosa.

Acerca del llamado de Molina, presidente de la Batalla de la Fe, para que los católicos “abran los ojos” sobre el comportamiento del Papa León XIV, Cruz Balderas respondió que se mantienen los ojos abiertos, pero para pedir la paz del mundo.

Los religiosos fueron consultados, por separados, sobre la opinión del pastor Molina, quien al momento de apoyar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su accionar bélico ante Irán, criticó al Papa León XIV y tildó de actuar a favor del islam, y de inclinarse cuando asiste a mezquitas, al tiempo que llamó a los católicos a “abrir los ojos” por la manera como se dirige el Papa. Molina incluso dijo que cree que “el Papa (León XIV, hala más para el comunismo, para la izquierda, que para la iglesia”.

En respuesta al líder de la comunidad evangélica, monseñor De la Cruz Balderas, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, manifestó que el Papa lo que siente es respeto por las religiones.

“El Papa ama y respeta a las religiones”, indicó, y recordó que la carta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), de la pasada semana, fue de apoyo al León XIV en sus pronunciamientos y llamado al diálogo en Medio Oriente. “Nosotros, como cristianos, tenemos que buscar la paz y la paz entre las religiones, también”.

En tanto, el monseñor Castro, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, enfatizó que el Papa es respetuoso con las demás religiones, el gran maestro de la enseñanza, abierto y al diálogo. “Cualquier persona sensata tiene que defender la vida”.