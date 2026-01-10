Obispos dominicanos expresan solidaridad con Venezuela

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó ayer solidaridad con el pueblo de Venezuela, ante los recientes acontecimientos que afectan al país.

Asimismo, llamó a priorizar el bien de esa nación suramericana, por encima de cualquier interés.

“Asumimos la exhortación del papa León XIV, quien ha señalado que el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”, expresaron los obispos dominicanos, en un comunicado.

La CED resaltó la necesidad de garantizar la soberanía, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

Advirtió que la crisis impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la población, por lo que instó a prestar especial atención a los pobres, quienes padecen de manera directa las consecuencias de la compleja situación que atraviesa Venezuela.

El episcopado expresó cercanía y solidaridad con los venezolanos, en especial, con los que residen en República Dominicana y exhortó a la comunidad internacional a realizar los esfuerzos necesarios para restablecer la paz y la justicia, evitando derramamiento de sangre.

Los obispos, refiere el texto, elevaron oraciones por una Venezuela libre y soberana.