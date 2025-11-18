Obras Públicas anuncia cierres nocturnos en la 27 de Febrero y el Kilómetro 9

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que a partir de las 9:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana de este martes 18 y miércoles 19 se realizará una intervención programada en un tramo de la vía expresa del Kilómetro 9, en sentido Cibao–Santo Domingo (Oeste–Este).

El objetivo del cierre es para continuar con los trabajos de mejoramiento y asfaltado de esa importante y estratégica vía, que comunica la capital dominicana con Santiago y toda la región del Cibao.

Para garantizar un tránsito más organizado durante la ejecución de los trabajos, el MOPC contará con el apoyo de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y de personal técnico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Asimismo, la institución informa que este miércoles 19, en horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, se llevará a cabo una intervención nocturna en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, orientada al mantenimiento y reforzamiento de la estructura.

Con el propósito de reducir al mínimo cualquier impacto en las horas de mayor circulación, ambos trabajos han sido programados exclusivamente en horario nocturno y se desarrollarán de manera escalonada hasta su total culminación.

El MOPC exhorta a los conductores y a la ciudadanía a colaborar con estas jornadas técnicas, cuyo propósito es fortalecer la seguridad y calidad del sistema vial de la República Dominicana.