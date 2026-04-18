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Obras Públicas: cierre temporal en carretera Ocoa para construcción de paso provisional será desde este sábado

La medida se aplicará desde el sábado a las 11 pm hasta el domingo a las 12 del mediodía

Se mantiene restringido el tránsito de vehículos pesados con carga.

Se mantiene restringido el tránsito de vehículos pesados con carga.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informa que se realizará un cierre total del tránsito en el kilómetro 7 de la carretera Ocoa, cruce de Ocoa, desde este sábado 18 de abril a las 11:00 de la noche hasta el domingo 19 del corriente a las 12:00 del mediodía, debido a la construcción de un paso provisional como parte de los trabajos en la zona.

Esta acción es planificada y preventiva, orientada a reducir riesgos y asegurar condiciones seguras de circulación mientras avanzan las soluciones definitivas en este tramo.

Recomendaciones clave:

Utilizar como ruta alterna la conexión Ocoa – Piedra Blanca (Bonao), a través de la autopista Duarte.

Se mantiene restringido el tránsito de vehículos pesados con carga.

Sabemos que estas medidas implican ajustes, pero están enfocadas en un objetivo mayor: cuidar a las personas y garantizar infraestructuras más seguras y confiables para todos.

Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reiteramos nuestro llamado a respetar la señalización y conducir con prudencia.

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