Obras Públicas convertiría sector en parque ecológico al servicio comunidades

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició el proceso de transformación del barrio Cuba para convertirlo en un gran parque ecológico al servicio de la comunidad, dentro del proceso de ampliación del entorno de la avenida República de Colombia, como parte de la solución vial y ambiental en esa zona del Distrito Nacional.

En un comunicado explica que se trata de una jornada que lleva alrededor de seis meses en conversaciones con las aproximadamente 200 familias identificadas de modo que represente un nuevo comienzo con apoyo y alto sentido humano.

Señala que el departamento de Avalúos y Expropiaciones ha priorizado la escucha activa, el acompañamiento social y el respeto a la dignidad de cada hogar impactado.

A la fecha, 70 familias ya han recibido sus cheques, luego de un proceso de valoración que contempla no solo la tasación oficial, sino también factores sociales como niveles de pobreza extrema, movilidad forzosa y vulnerabilidad.

El MOPC recordó que, como parte del compromiso de mantener un proceso transparente y accesible, todos los martes y miércoles, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, el Departamento de Avalúos y Expropiaciones mantiene abiertas sus oficinas para avanzar en acuerdos individuales con las familias aún pendientes.

Insta continuar acercándose a conversar, revisar cada caso y avanzar hacia acuerdos responsables y justos. Hay algunas familias con quienes se han agotado múltiples vías de negociación, pero mantienen unas aspiraciones económicas muy superiores a los precios pagados a los demás propietarios.