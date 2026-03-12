OC-SENI identifica mejoras operativas y anuncia correctivos tras evento eléctrico del 23 de febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) anunció mejoras operativas y correctivos en el sistema, al tiempo que acelerará los procesos orientados a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Asimismo, dio a conocer la creación de un comité de seguimiento a las medidas definidas, que deberá reunirse el tercer miércoles de cada mes, para dar seguimiento a las medidas definidas, así como la implementación de los correctivos en los tiempos estipulados en el informe.

El comité estará integrado por el Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia de Electricidad, Organismo Coordinador, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), así como por las empresas distribuidoras Edenorte, Edesur y EDE Este, además de generadores privados y estatales como Punta Catalina y Egehid.

Las decisiones del OC-SENI fueron adoptadas, tras concluir el informe técnico sobre el evento registrado el pasado 23 de febrero, documento disponible para consulta pública en la página web institucional del Organismo Coordinador.

De acuerdo con el informe, al momento del evento el sistema eléctrico operaba en condiciones normales, con 2,836.83 megavatios (MW) de generación sincronizada y una demanda abastecida de 2,667.05 MW, lo que representaba una reserva operativa de 169.78 MW, equivalente a un 6.4 %, con la frecuencia del sistema dentro de los parámetros establecidos.

El análisis técnico determinó que la incidencia ocurrió a las 10:50:33 de la mañana, con una falla en la línea de transmisión 138 kV Hainamosa-Villa Duarte, lo que provocó variaciones en la frecuencia del sistema y la activación de los mecanismos automáticos de protección. Posteriormente se registraron salidas de algunas unidades de generación que contribuyeron a la pérdida de tensión en el sistema.

No obstante, el informe destaca que los sistemas de protección y control instalados en los últimos años actuaron correctamente, permitiendo despejar la falla y limitar el alcance del evento, lo que facilitó la recuperación progresiva del servicio sin que se registraran daños permanentes en los activos del sistema eléctrico.

Acelerar medidas de mejora y correctivos

Como resultado del análisis técnico, el informe establece la aceleración de un conjunto de acciones correctivas y mejoras operativas que ya se encuentran en ejecución o en proceso de implementación por parte de los distintos agentes del sistema.

Entre las principales medidas se incluyen la verificación y ajuste de sistemas de protección en líneas de transmisión, instalación de protecciones diferenciales de barras en subestaciones, así como la optimización de controles operativos en algunas unidades de generación para garantizar una respuesta más robusta ante variaciones del sistema.

Asimismo, se continuará acelerando el programa nacional de modernización de protección y operación de subestaciones en esquema de doble barra, un proceso que se ejecuta desde hace dos años y que busca aumentar la resiliencia del sistema eléctrico ante contingencias.

El informe también recomienda aprovechar tecnologías emergentes, como sistemas de almacenamiento de energía con baterías, para apoyar los servicios auxiliares del sistema, particularmente en la regulación de frecuencia y en los procesos de recuperación del sistema en escenarios de contingencia.

El Organismo Coordinador informó que se mantiene en seguimiento permanente junto a los agentes del SENI para verificar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas y garantizar la implementación efectiva de las mejoras operativas orientadas a fortalecer la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.

El OC explicó que el informe fue elaborado por un equipo multisectorial de especialistas del sector eléctrico, lo que permitió realizar un análisis integral del evento y definir medidas concretas para optimizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La investigación fue concluida dentro del mismo mes en que ocurrió la incidencia, como parte del compromiso institucional con la transparencia y la mejora continua de la operación del sistema.