Ocupan 429 paquetes de presunta cocaína en Baní durante operativo conjunto contra el narcotráfico

En lo que representa otro importante golpe a las redes criminales y dentro del reforzamiento de las estrategias de interdicción, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) coordinados por el Ministerio Público y apoyados por organismos internacionales, confiscaron un cargamento de 429 paquetes presumiblemente cocaína durante una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las unidades marítimas, aereas y terrestres, tras recibir informes de inteligencia, sobre una embarcación (tipo pesquera) que se acercaba a costas dominicanas, con un importante cargamento de sustancias narcóticas, montaron un amplio operativo para neutralizar la lancha y atrapar a sus tripulantes.

Como resultado del despliegue de las fuerzas conjuntas y combinadas, se logró interceptar la embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, con tres dominicanos a bordo y 15 pacas, conteniendo en su interior un total de 429 paquetes de la presunta droga, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

La embarcación de 23 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, se hundió, debido al mal tiempo que predomina en toda la zona, mientras sus tres tripulantes, dos Gps y otras evidencias quedó en manos de las autoridades.

El Ministerio Público y la DNCD, amplian las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, para determinar si hay otros implicados en estas redes criminales, cuyo modo operativo es traer drogas en lanchas rápidas a territorio dominicano procedentes de Sudamérica.

La DNCD con apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, agencias de inteligencia del Estado apoyados por paises aliados, han continuado mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico y durante el 2025, se ha logrado confiscar en suelo dominicano, 30, 285 kilogramos (mas de 30 toneladas) y con la cooperación internacional, otros 17, 041, para un total consolidado de 47, 326 kilogramos de distintas drogas.

"Esas cifras revelan el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana de seguir asestando golpes contundentes a estas redes criminales que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas".

Los 429 paquetes de la sustancia estan siendo enviados bajo Cadena de Custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará en su análisis el tipo y peso exacto del cargamento.