Qué ocurre con la compra de gomitas multivitamínicas para estudiantes del INABIE

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El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) anunció la cancelación del proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, destinado a la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sector público en los niveles inicial, primaria y secundaria. Según la institución, la suspensión busca realizar mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos de la contratación, reafirmando su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

La licitación, cuyo valor estimado ascendía a 151 millones de pesos, formaba parte de una iniciativa para fortalecer la alimentación y el bienestar de los estudiantes del sistema educativo público. Sin embargo, el proceso fue objeto de cuestionamientos públicos que motivaron su suspensión temporal, generando debate sobre la pertinencia y ejecución de la compra.

Carlos Pimentel, director general de Compras Públicas .

Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, defendió la legalidad de la licitación y aseguró que todas las etapas se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente. “Desde la perspectiva del órgano rector del sistema de contrataciones públicas, el procedimiento cumplió con los requisitos establecidos, garantizando transparencia y competencia”, afirmó Pimentel.

El funcionario también reconoció que, pese a los cuestionamientos, no se han identificado violaciones a la ley que rige las adquisiciones estatales. La suspensión abre la puerta a una revisión más amplia del proceso, mientras las autoridades evalúan los próximos pasos para garantizar que los suplementos lleguen a los estudiantes de manera segura y eficiente.