Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos dispersos hacia localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santo Domingo.

El organismo que predice las condiciones del tiempo señaló en su último informe que las precipitaciones estarán asociada al arrastre de humedad provocado por el viento del este y a los efectos locales.

Sin embargo, vaticinó que las lluvias disminuirán de forma gradual durante el transcurso de la noche.

Bajas temperaturas

En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología prevé seguirán bajas, en especial en zonas montañosa y valles del país. Las mínimas estará entre 20 °C y 22 °C, y la máximas entre 28 °C y 30 °C.

Para el Gran Santo Domingo, indomet prevé incrementos nubosos con algunos aguaceros locales en la tarde hasta primeras horas de la noche.

Pronostico extendido

Para mañana sábado, Meteorología prevé que desde las horas matutinas ocurrirán chubascos locales hacia las provincias La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y San Cristóbal.

En la tarde y hasta entrada la noche, esas precipitaciones podrían extenderse hacia la Cordillera Central y el suroeste, por la influencia del viento predominante del este.