Oficina entrega RD$20 MM bonos productores Azua modernizar riego

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) informó que entregó certificados de bonificación a 36 productores agrícolas, por un monto de RD$20,821,758.18 para la modernización del riego en la provincia Azua.

El director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, explicó que los recursos se distribuyeron a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir).

Resaltó que con esa entrega, “no solo se reconoce de manera formal a los productores beneficiados, sino que constituye un paso decisivo hacia la modernización del riego en la región, para que sea más rentable, sostenible y competitivo”.

Caamaño Vélez indicó, además, que la tecnificación del riego es una herramienta clave para enfrentar los efectos del cambio climático y la disminución de la disponibilidad hídrica, ya que permite optimizar el uso del recurso, mejorar la productividad y aumentar la resiliencia de los agricultores.

Adelantó que el próximo año se realizarán nuevas convocatorias en Azua, “una provincia bendecida con buenas fuentes acuíferas y terrenos llanos, donde se produce rubros de alto valor como plátano, limón, guineo, aguacate, café de alta calidad y vegetales de gran valor comercial”.

En tanto, Steven Baldera, coordinador de Proyectos del Banco Agrícola, destacó el papel que desempeña esa entidad en el impulso a la modernización del sector agropecuario, mediante el financiamiento de proyectos de riego tecnificados que fortalecen la productividad y sostenibilidad de la agricultura.

Informó que para el próximo año están asegurados RD$840 millones destinados al financiamiento de sistemas de riego tecnificado y de bombeo solar.