Ofrecen capacitación de seguridad y salud

La Liga Municipal Dominicana (LMD) y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) finalizaron la primera fase del programa formativo dirigido a fortalecer la seguridad y salud laboral en los ayuntamientos y juntas de distritos municipales,

En un acto de cierre técnico realizado en el salón Juan Pablo Duarte del ayuntamiento de Santiago, ambas instituciones pasaron balance a los resultados de esta iniciativa que se ha desarrollado mediante talleres regionales en todo el territorio nacional.

Participaron autoridades y técnicos municipales de 124 ayuntamientos y 171 juntas de distritos municipales de las diez regiones del país, en una acción que forma parte de la implementación del convenio de colaboración interinstitucional entre ambas entidades suscrito en el marco de la Asamblea General de Municipios y que cuenta con el acompañamiento del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (Cifal).

El director de Cifal RD, Rafael Santos, destacó la importancia de esta alianza “con la que hemos unido esfuerzos para contribuir a reforzar la gestión de los recursos humanos de los gobiernos locales, que día a día trabajan por la prestación de servicios básicos en los territorios”.