Oftalmólogos revisan últimos avances en área

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La República Dominicana se consolida como escenario de intercambio científico con la celebración de la convención “Esperti a Confronto in Oftalmologia”. La actividad reune a especialistas nacionales e internacionales en el área de la salud visual. En ese contexto, el presidente de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, Alberto Almánzar dijo que este primer encuentro científico en oftalmología en el Caribe es de alta traascendencia para los especialistas y el país.

De su lado, el embajador de Italia en el país, Sergio Maffettone, destacó el potencial de la República Dominicana más allá del turismo, señalando oportunidades en sectores clave como la salud.

El diplomático subrayó que se están impulsando iniciativas de colaboración entre Italia y República Dominicana, especialmente en el ámbito médico, con el objetivo de fortalecer el intercambio profesional. En ese contexto, mencionó programas que permitirían al talento dominicano integrarse al sistema de salud italiano, ante la necesidad de personal paramédico en hospitales de ese país, incluyendo formación y aprendizaje del idioma italiano.

Dagoberto Almánzar

Asimismo, indicó que se trabaja en un protocolo que facilitará a ciudadanos italianos recibir atención médica en República Dominicana con acceso a su historial clínico desde Italia, lo que contribuiría a mejorar la calidad del servicio.

Los médicos están en un hotel de Punta Cana.