OMSA pondrá en funcionamiento el primer corredor eléctrico en la Ciudad Colonial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onéximo González, informó que durante este 2026 la empresa pondrá en funcionamiento el primer corredor eléctrico, el cual operará dentro de la Ciudad Colonial, y aumentará la flota de autobuses, a fin de garantizar la calidad del servicio.

Onéximo González indicó que el usuario será el ente principal, por lo que trabaja de cara a reducir el tiempo de espera y garantizar un servicio de calidad y oportuno. Dijo que, en primer lugar, se estará transformando el Corredor 27 de Febrero Oeste, y así continuar irradiando a otros corredores.

Destacó que para ello trabaja de la mano con Obras Públicas para el asfaltado de todos los Corredores OMSA en el Gran Santo Domingo y Santiago, incluyendo sus terminales, y se solicitó la adquisición de 200 autobuses diésel, de 90 pasajeros.

OMSA

Además, habló de que en este año entrará en funcionamiento el primer corredor turístico y eléctrico, en la Zona Colonial, marcando un hito en la movilidad sostenible de nuestro país.

Asimismo, indicó que, a través del Proyecto Corredores Reformados 2026, se proyecta el transporte de un total de 54,740,623 pasajeros, cifra que representa el 62.96 % de los 87,000,000 pasajeros estimados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Este volumen de pasajeros será posible con la implementación de rutas priorizadas y el aumento de nuestra flota de autobuses durante el año 2026”, expresó González.

Explicó que en el corto tiempo de su gestión, la OMSA ha logrado economizarse 524 millones de pesos, los cuales serán utilizados para comprar entre 35 y 45 nuevos autobuses que brindarán servicio.

El vicepresidente ejecutivo de la OMSA hizo estas declaraciones durante una Misa de Acción de Gracias realizada por la entidad de transporte público, con motivo a la celebración de su aniversario no. 28°.

Previo a esta celebración eucarística, los administradores de la entidad, con parte de sus colaboradores, hicieron una entrega floral en el Altar de la Patria, lugar propicio para recordar el compromiso de los funcionarios con la nación dominicana, como lo hicieron los próceres independentistas, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

Allí, González destacó que la mejor manera de honrar a Duarte, a Sánchez y a Mella es desde el ejercicio ético y transparente de las funciones como servidores del Estado, y siendo ciudadanos responsables.