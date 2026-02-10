OMSA realiza pruebas de dopaje a colaboradores para garantizar seguridad vial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) realizó varias evaluaciones clínicas, que incluyeron pruebas de dopaje, a los colaboradores de la institución de transporte público.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onéximo González, manifestó que con esta acción se busca, ante todo, garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes, detectando el uso de sustancias prohibidas.

“Desde la administración me preocupa garantizar un servicio de transporte seguro. En manos de cada conductor de OMSA está la vida de cientos de ciudadanos que cada día prefieren nuestros servicios, así como las de quienes transitan en la vía”, indicó González.

Asimismo, dijo que, en caso de detectar casos positivos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de preservar la seguridad de los usuarios y mejorar los niveles de seguridad del servicio brindado.

En el caso de los choferes consultados durante las pruebas, todos valoraron de manera positiva el proceso y la iniciativa.

De igual manera, dichas pruebas están siendo aplicada a unos 500 nuevos conductores, que están siendo reclutados, evaluados y capacitados, para devengar un salario base de RD$30,000 mensuales y RD$10 000.00 por desempeño.

La capacitación, que se está realizando en colaboración de Enevial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), incluye conocimientos sobre la Ley 63-17, manejo defensivo, seguridad vial, relaciones humanas, derechos humanos y primeros auxilios.