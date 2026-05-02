OMSA transporta más de 16 mil usuarios diarios con frecuencias cada 5 minutos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Corredor 27 de Febrero pasó de movilizar 4 mil a más de 16 mil pasajeros diarios en solo cuatro días, informó este viernes el vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Onéximo González.

González destacó que, por primera vez en la historia del servicio, la frecuencia de los autobuses se mantiene cada 5 minutos durante todo el día, garantizando que los usuarios no tengan largas esperas en las paradas.

“El pueblo nos habló. Nos pidió un servicio digno, rápido y constante. Escuchamos, corregimos la operación y hoy avanzamos con resultados”, afirmó el funcionario.

OMSA

Subsidio directo a envejecientes



El vicepresidente ejecutivo de la OMSA anunció además que los adultos mayores de 65 años, que representan el 2.5% de los usuarios del corredor, se transportarán completamente gratis. “Es un subsidio directo a nuestros envejecientes.”, señaló.

Higienización con ozono y nueva ruta UASD



Por otro lado, la institución comunicó que inició un proceso de inocuidad de ozono, con el objetivo de higienizar con ozono todos los conductos de aires y espacios internos de las unidades, para mantenerlas desinfectadas, eliminando malos olores, bacterias, virus y hongos, transformándolos en oxígeno sin dejar residuos tóxicos.

Para llevar a cabo este proceso, la OMSA cuenta con su propia estación de desinfección de autobuses, con equipos con tecnología Turbo Fast de inyección de ozono ultravioleta, los cuales en 10 minutos purifican el aire de los autobuses, dejándolos con un 99.9% de desinfección en su interior, garantizando un entorno saludable para los pasajeros.

Estas acciones son una muestra de la intención de la gestión actual de la OMSA, de mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía, con autobuses desinfectados y más seguros.

Como parte de las mejoras, todos los autobuses del corredor serán higienizados diariamente con ozono para garantizar la salud de los pasajeros. Asimismo, González confirmó que el Corredor 27 de Febrero se emparejará con la ruta hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), facilitando el acceso a miles de estudiantes.

“Estamos devolviendo el respeto al usuario. Autobuses limpios, puntuales y sin abusos. La OMSA nueva escucha, corrige y avanza con la gente”, concluyó Onéximo González.