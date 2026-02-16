ONAPI rinde homenaje al Altar de la Patria en conmemoración del mes de la Patria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) realizó una solemne ceremonia de ofrenda floral en el Altar de la Patria, con el propósito de celebrar la conmemoración del mes de la Patria y el 182 aniversario de la Independencia Nacional de la República Dominicana.

Se trató de un acto ceremonial para honrar y rendir homenaje a los Padres de la Patria Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, quienes encabezaron la independencia y promovieron la libertad y soberanía dominicana el 27 de febrero de 1844.

Durante la actividad, el Director General de la ONAPI, Dr. Salvador Ramos, acompañado de funcionarios de la institución, colocaron la corona como símbolo de respeto, agradecimiento y destacar el orgullo nacional.

Ramos manifestó que rendir tributo y honores a quienes en aquella fecha le dio al país una nacionalidad, un nombre y una identidad que construimos y hemos permanecido en ella durante toda una época, también expresó que debemos mantener la firmeza con que ellos trabajaron y continuar construyendo la patria y defender a nuestros ideales nacionales.

En esos términos, Ramos reconoció la importancia de resaltar la identidad y los valores nacionales, así como mantener viva la memoria histórica de estos héroes que hicieron posible la construcción de la República.

El evento forma parte de las celebraciones del Mes de la Patria, por lo tanto, la ONAPI realiza esta solemne ceremonia de ofrenda floral con la finalidad de reforzar el compromiso institucional con los valores históricos, espirituales y culturales que representan la libertad, la soberanía y la identidad dominicana