Oncólogos asumen hay muertes por corrupción SeNaSa

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) que investiga la Justicia dominicana cobró vidas que pudieron salvarse, de acuerdo con la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom).

Aseguró que la corrupción gestada en la ARS del Estado ha dejado en el camino a gente que perdió la vida, y la crisis por la que atraviesa el Instituto Regional Oncológico del Cibao.

“Muchas personas han quedado en peor estado de salud y sin esperanzas por falta de medicamentos y desvío de recetas para favorecer determinadas empresas”, sostuvo la Sociedad de Oncología.

Crisis del sistema

En un comunicado en el que analiza la crisis reciente del sistema de salud durante el presente año, sostiene que este lapso “brilló por la ausencia de la entrega de medicamentos de alto costo y la pésima gestión de ese programa, con inventarios enteros vencidos que no llegaron a manos de los pacientes.

El tiempo nos ha dado la razón”, resalta la entidad que agrupa a los oncólogos clínicos del país. “Muchos pacientes esperaron hasta perder la vida, en esta batalla interminable por su salud y sus derechos”, precisa.

Sin embargo, no existe todavía una lista de pacientes que fallecieron por esta causa vinculada a los supuestos actos de corrupción desde el Senasa.

Indica que, de acuerdo al expediente judicial, era frecuente el desvío de las prescripciones médicas de medicamentos de alto costo hacia empresas. “Mientras que las autoridades sólo se limitaban a desmentir las denuncias sin asumir la responsabilidad de auditar el programa destinado a enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, que maneja fondos millonarios del erario público”, indica.

Vidas valiosas

“Se nos va el 2025 y con él se lleva tantas vidas valiosas con ilusiones, que gracias a nuestro sistema corrupto de salud no pudieron ejercer su derecho de acceso a un tratamiento digno y de calidad”, indica la sociedad médica.

Asegura que la lucha no fue fácil, todo lo denunciado fue desmentido y que al final el tiempo les ha dado la razón y ha explicado las causas del cambio de las famosas recetas que denunciaban incansablemente. Asegura que los que hoy están en el banquillo de los acusados y en el foco público, “se dieron a la tarea de dirigir las indicaciones médicas a las farmacéuticas y centros que sí pagaban las cuantiosas sumas exigidas para poder ser parte de los suplidores de la ARS del Estado”, dice el documento.

“Pero lo más penoso fue que las autoridades llamadas a investigar estas denuncias, dejaron de hacer su trabajo de desmentir lo que se denunciaba con evidencias contundentes, mientras estas prácticas seguían ocurriendo y afectando la salud del dominicano.