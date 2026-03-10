Oncólogos rechazan cambio compras fármacos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) advirtió que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) prepara dar una estocada mortal a la salud de los pacientes con cáncer y otras patologías crónicas, la modificación de la resolución 553-02 para exigir de forma obligatoria una carta de no cobertura a los pacientes, que debe ser entregada por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la DIDA, como requisito para la compra de medicamentos de alto costo.

El gremio denunció en una nota que esto sumaría burocracia innecesaria y quitaría horas de vida y salud a los pacientes,

Entiende que la Dirección de Medicamentos de Alto Costo (Damac) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) no cuentan con estructuras legales o financieras para tomar el control de las ventas.

Precisó que ambas instituciones no son prestadores de servicios de salud, por lo que no están facultados para hacerse cargo de la venta de los citados fármacos. Aseguró que la resolución que pretenden aprobar en el CNSS es arbitraria, no cuenta con regulaciones ni plazos que protejan a los pacientes y la obligatoriedad absoluta sin salvaguardas podría afectar los derechos fundamentales de los pacientes.

Sostuvo que la regulación debe diseñarse bajo el principio de equilibrio entre sostenibilidad y protección efectiva de la vida y la salud, “pero siempre en cuenta que la salud de los pacientes es lo más importante”.