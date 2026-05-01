Onesvie evalúa zona del deslizamiento de tierra en Arroyo Hondo, en Santiago

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Un equipo técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), encabezado por el encargado de Delegación Regional de Santiago, Galvy Núñez, realizó una evaluación en la comunidad de Arroyo Hondo, en esa provincia, tras el colapso de un muro ocasionado por un deslizamiento de tierra.

El hecho generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes temen que puedan registrarse afectaciones a viviendas cercanas

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente se habría producido mientras un hombre, cuyo nombre no fue revelado, realizaba excavaciones para construir una edificación, pese a que supuestamente tenía prohibido ejecutar trabajos en esa área.

“Nos pusimos nerviosos, porque le dijimos a él que no siguiera acabando. Fuimos al ayuntamiento y le pararon la obra, y él venía de noche a hacer eso. Él venía a hollar de noche ahí”, afirmó Rosángel Espinal.