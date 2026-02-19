ONPECO reclama publicación de resolución sobre etiquetado frontal nutricional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) advirtió que los conflictos de intereses están bloqueando una medida de salud pública destinada a garantizar el derecho a la información del consumidor y a reducir la carga de enfermedades crónicas no transmisibles en el país.

ONPECO recordó que, a finales de 2024, el Ministerio de Salud Pública elaboró una resolución para reglamentar cómo debe llegar al consumidor la información nutricional, como medida preventiva frente a condiciones asociadas a la alimentación y al consumo desinformado. La propuesta permaneció más de un año en vistas públicas, con participación de sectores interesados, buscando consenso y una línea de base informativa para disminuir las enfermedades vinculadas con la mala alimentación.

La entidad resaltó que la iniciativa tiene antecedentes claros: una propuesta de ley de etiquetado depositada en el Congreso en septiembre de 2019 y la realización posterior de eventos internacionales auspiciados por la FAO y la OPS, con participación de organizaciones sociales y sociedades médicas, orientados a impulsar una política pública que contribuya a reducir la mortalidad asociada a la falta de información sobre enfermedades prevenibles.

ONPECO subrayó que el país enfrenta una carga sanitaria grave. Datos oficiales citados por la organización indican que siete de cada diez dominicanos fallecen por enfermedades como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, trombosis cerebral, neumonía y otras, muchas asociadas a obesidad y sobrepeso. Ante esa realidad, la información clara en el punto de compra no es un tema comercial, sino una herramienta de prevención.

La organización explicó que, durante 2025, colectivos como Dominicana Saludable -integrado por sociedades médicas especializadas en Cardiología, Neumología, Nutrición y Pediatría- junto a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ONPECO, sostuvieron una labor de abogacía técnica, mediática y ciudadana en respaldo a la resolución del Ministerio de Salud Pública. En noviembre de 2025 se celebró en el país un evento nacional sobre el tema, con el MISPAS como anfitrión, lo que generó expectativas de aprobación al cierre del año.

Sin embargo, al iniciar 2026, ONPECO denunció que se informó que la resolución se encuentra en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Para ONPECO, esta derivación constituye un claro conflicto de intereses, porque la regulación persigue advertir riesgos nutricionales y proteger a la población, no negociar condiciones de mercado. “Cuando la salud pública se sienta en la misma mesa que el negocio, la norma tiende a diluirse”, indicó la entidad.

ONPECO recordó que la salud pública es un deber constitucional y que el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía garantizando el derecho a la salud y el derecho a la información. Señaló que la industria y el comercio tienen un rol legítimo en la economía, pero ese rol no puede colocarse por encima del bienestar colectivo, especialmente cuando se trata de medidas preventivas que protegen a los sectores más vulnerables.

Por estas razones, ONPECO llamó formalmente al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES a devolver de inmediato el reglamento al Ministerio de Salud Pública, para su aprobación y publicación. La organización solicitó, además, que se establezca un cronograma de implementación del Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional (EFAN), acompañado de campañas educativas y mecanismos de supervisión efectivos.

“Cada mes de retraso significa más consumo desinformado, más enfermedades prevenibles, más muertes evitables y más gasto para las familias dominicanas”, advirtió ONPECO.