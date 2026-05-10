Operación Bloques del Este: Policía Nacional abate cabecilla de banda "Los Fantasmas" en Boca Chica

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Un reconocido delincuente, identificado como Sebastián Peña (a) “Pulilla”, murió tras enfrentar a tiros a una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) durante un operativo focalizado denominado “Operación Bloques del Este”.

La acción, que contó con la participación de unos 200 efectivos policiales, unidades tácticas, equipos élite, tecnología avanzada y miembros del Ministerio Público, se desplegó en Santo Domingo Este, Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de Macorís y la zona rural de Consuelo.

Según el informe preliminar, “Pulilla” abrió fuego contra los agentes cuando fue localizado en la carretera Mella, kilómetro 36, en Jubey, Boca Chica, portando un fusil AR-15. Resultó herido en el intercambio y falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Local de Andrés, Boca Chica.

La acción, que contó con la participación de unos 200 efectivos policiales

El operativo se enmarca en las investigaciones por el asesinato de Fray José Alcántara Zapata, ocurrido el pasado 6 de mayo en Andrés, Boca Chica. En el proceso fueron detenidos Miguel Antonio Núñez Camilo (a) “Miguel”, Alexander Peña Díaz (a) “El Campesino”, Bienvenido de Oca (a) “Tatuaje” y Fausto Enmanuel Castillo de los Santos (a) “El Menor”, quienes portaban armas ilegales y admitieron vínculos con la estructura criminal “Los Fantasmas”.

Los investigadores señalan que esta organización, dirigida por el prófugo internacional Nelson Rafael Frías Díaz (a) “El Mello”, se dedica a homicidios, secuestros y atracos organizados. Parte de los objetos robados en recientes asaltos, incluyendo dinero en efectivo y pertenencias de ciudadanos estadounidenses, fueron recuperados durante el operativo.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan para dar con otros integrantes de la banda, incluyendo al haitiano indocumentado Rodney Dumesle, señalado como colaborador logístico.

El cadáver de “Pulilla” fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mientras que las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia del Ministerio Público y la Policía Científica. La institución reiteró su compromiso con el debido proceso judicial y el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones.