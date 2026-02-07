Operativo en Dajabón: 66 haitianos en estatus irregular son detenidos en la frontera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dajabón .- El Ejército de República Dominicana, como parte de los operativos de interdicción que realiza en toda la línea fronteriza, detuvo a 66 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, quienes se trasladaban por zonas montañosas en Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

Mientras una patrulla diurna, realizaba labores de vigilancia en la sección de Los Pomos, en las inmediaciones del Río Arroyo Azul, localizó y posteriormente procedió a la detención de los extranjeros.

El grupo de indocumentados estaba conformado por 57 hombres, 07 mujeres y 02 menores de edad, quienes se escondían en áreas boscosas para evitar ser apresados.

Los extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines de repatriación correspondientes.