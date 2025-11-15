Operativo en Santiago deja un detenido y seis motocicletas robadas recuperadas

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desmanteló un presunto punto de acopio y comercialización de motocicletas sustraídas durante una serie de allanamientos realizados en el distrito municipal de Cienfuegos y el sector Los Tocones, en Santiago.

Durante la operación fue apresado Gregori Enmanuel Batista Polanco (a) “El Burro”, de 19 años, señalado como uno de los responsables de un reciente asalto a mano armada.

La intervención, encabezada por miembros de la División de Investigaciones de Vehículos Robados, el equipo de Operaciones de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) Cibao Central y la Unidad SWAT, se ejecutó mediante la orden judicial No. 2025-AJ0074933 en una vivienda de Cienfuegos.

En ese lugar fue materializada la orden de arresto No. 2025-AJ0074772 contra el joven, presuntamente implicado en el despojo de una motocicleta ocurrido el pasado 3 de noviembre en la Autopista Joaquín Balaguer.

Durante la requisa en la vivienda, los agentes ocuparon una pistola calibre 9mm con numeración ilegible, un teléfono celular iPhone 11, una cadena color amarillo, RD$2,300 en efectivo y una motocicleta marca Gato, modelo CG200, año 2023, color dorado.

Posteriormente, las unidades actuantes se trasladaron a un aserradero en el sector Los Tocones, identificado por los investigadores como un presunto centro de comercialización de motocicletas robadas. Al notar la presencia policial, varias personas emprendieron la huida.

En el lugar fueron recuperadas cinco motocicletas de las marcas Z3000, Tauro, KYM y Gato, de distintos modelos, colores y años.

El detenido y todas las evidencias recolectadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.