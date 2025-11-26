Oposición responde a Paliza: menos discursos, más acciones

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Las principales figuras de los partidos Frente Amplio (FA), Fuerza del Pueblo (FP) y Liberación Dominicana (PLD) reaccionaron ante las recientes declaraciones del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Paliza y coincidieron en que el oficialismo debe “hablar menos y hacer más” sobre la penetración del narcotráfico a las estructuras políticas.

La presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera acusó al Gobierno de esconderse detrás de discursos anticorrupción, en lugar de promover reformas sustantivas para cerrar las vías que permiten que capitales ilícitos financien campañas electorales o asciendan a posiciones relevantes de dirección.

“Lo verdaderamente valiente y oportuno, sería impedir que el dinero sucio y sus portadores sigan encontrando cauce para cruzar las puertas de los partidos y ganar posiciones de representación ciudadana, como estamos presenciando en el partido oficial en este momento. Para esto se requieren reformas electorales robustas orientadas a ese propósito, el PRM ha podido impulsarla y no lo ha hecho”, sentenció.

Advirtió que mientras los partidos sigan aceptando candidatos con fortunas injustificables, no “existe calidad moral para hablar de cambio”.

Por su parte, el aspirante la presidencia del PLD, Charlie Mariotti arremetió contra las declaraciones de Paliza y sostuvo que la lucha contra la infiltración del narcotráfico en la política “no puede quedarse en discursos, exhortaciones y transferencia de responsabilidad”.

En ese sentido, reiteró su propuesta de instaurar la figura de la “silla vacía” para los legisladores y autoridades locales que sean arrestados, extraditados o formalmente acusados por narcotráfico o crimen organizado, como un mecanismo institucional que obligue a los partidos a enfrentar las consecuencias políticas de los hechos.

"La gente está cansada de que cada partido se lave las manos diciendo que la culpa es personal. Si un legislador cae en manos de la justicia por casos así, el partido no puede seguir como si nada. La silla vacía envía el mensaje de que la política no es un refugio”, agregó Mariotti.

El presidente la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz lamentó la crisis de confianza que atraviesa el país y afirmó que la ciudadanía está cansada de discursos y exige acciones concretas respecto a la penetración del crimen organizado en estructuras políticas, “todos ellos vinculados a figuras del PRM”.

“El crimen organizado no tiene color, pero tampoco puede tener boleta”, opinó Paz quien propuso blindar el país frente a la infiltración criminal, mediante depuración estricta de aspirantes y candidatos, transparencia total sobre donantes y fuentes de financiamiento, mecanismos independientes de verificación, y la cooperación interinstitucional robusta para enfrentar el lavado.