Ordenan reintegro de oficial de Armada Dominicana tras intervención del Defensor del Pueblo

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Tras la intervención voluntaria del Defensor del Pueblo, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó el reintegro de un oficial de la Armada de la República Dominicana y el pago de los salarios dejados de percibir, luego acudir al órgano constitucional debido a que en 2023 fue objeto de una desvinculación irregular.

Como parte de la sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00170, del 26 de abril de 2026, el tribunal dispuso que Luis Fernando Evangelista de Oleo, representado por el abogado Luis Alexander Santana Morla, sea reincorporado a su puesto como teniente de corbeta, cargo del cual fue desvinculado en agosto de 2023, y que se le paguen los salarios correspondientes desde su cancelación hasta su efectivo reintegro.

El fallo del tribunal también declaró nulo un informe elaborado por una comisión mixta de oficiales de la Armada, al considerar que presentaba irregularidades en su elaboración, específicamente en relación con un interrogatorio realizado en noviembre de 2022.

De manera explícita, dicho informe habría vulnerado sus garantías mínimas del debido proceso al impedirle contar con asistencia de su abogado y rechazar el acompañamiento del Defensor del Pueblo, quien intentó participar formalmente como veedor en esta fase.

De igual manera, la Cuarta Sala rechazó otros aspectos del recurso y declaró el proceso libre de costas, ordenando además la notificación de la sentencia a las partes involucradas y a la Procuraduría General Administrativa.

Sobre el caso

Agotada la fase administrativa, el recurrente interpuso un recurso contencioso administrativo el 10 de noviembre de 2023. Posteriormente, el 23 de febrero de 2024, el Defensor del Pueblo formalizó su intervención.

A raíz de la solicitud, el Defensor dio acompañamiento a cargo de los licenciados Roberto Quiroz, Yajaira Sierra y Miguel Tapia, tanto en sede administrativa y como ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con motivo del recurso contencioso administrativo en contra de la decisión del Ministerio de Defensa.

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó el referido recurso mediante la Sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00057, del 30 de enero de 2025. No conforme con esta decisión, Evangelista de Óleo interpuso un memorial de casación el 13 de marzo de 2025, acompañado por el Defensor del Pueblo, quien, el 2 de abril de 2025, depositó su memorial de casación.

Posteriormente, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó la Sentencia núm. SCJ-TS-25-3472, del 30 de septiembre de 2025.

Mediante esta, se anuló la decisión recurrida por falta de motivación y se ordenó la remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo para la celebración de un nuevo juicio.

Una vez apoderada, para conocer esta casación con envío, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la Sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00170, del 26 de abril de 2026.

La misma declaró la nulidad del informe de investigación y ordenó el reintegro inmediato a su cargo del recurrente de teniente de corbeta, así como el pago íntegro de los salarios dejados de percibir desde agosto de 2023.