Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Cambio

Organización FIN busca refundar país

La organización enfatizó que la soberanía no puede ser canjeada y que el patrimonio de la nación debe ser motor de desarrollo para cada dominicano.

Francisco Núñez Cáceres

Francisco Núñez Cáceres

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

El Frente de Integridad Nacional (FIN) anunció la intención de participar en las elecciones de 2028, con una oferta compuesta por ciudadanos que aseguran ser 11 % ajenos a la clase política tradicional y bajo la consigna de impulsar un “cambio radical” en la conducción del país.

Entre los principales ejes programáticos destacan la ruptura con el esquema político actual, fortalecimiento de la ética pública, lucha contra el clientelismo y el blindaje del Presupuesto Nacional, para garantizar que los recursos destinados a salud, educación, alimentación y seguridad social no sean desviados por corrupción.

Asimismo, hace un llamado a los dominicanos a formar parte de su plataforma para recuperar el orgullo nacional.

La organización enfatizó que la soberanía no puede ser canjeada y que el patrimonio de la nación debe ser motor de desarrollo para cada dominicano.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

Lo último

tracking