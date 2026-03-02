Organización FIN busca refundar país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Frente de Integridad Nacional (FIN) anunció la intención de participar en las elecciones de 2028, con una oferta compuesta por ciudadanos que aseguran ser 11 % ajenos a la clase política tradicional y bajo la consigna de impulsar un “cambio radical” en la conducción del país.

Entre los principales ejes programáticos destacan la ruptura con el esquema político actual, fortalecimiento de la ética pública, lucha contra el clientelismo y el blindaje del Presupuesto Nacional, para garantizar que los recursos destinados a salud, educación, alimentación y seguridad social no sean desviados por corrupción.

Asimismo, hace un llamado a los dominicanos a formar parte de su plataforma para recuperar el orgullo nacional.

La organización enfatizó que la soberanía no puede ser canjeada y que el patrimonio de la nación debe ser motor de desarrollo para cada dominicano.