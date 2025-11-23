Organizacion criminal introducía grandes cantidades droga por cosas de Barahona, según expediente

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La poderosa organización criminal de Transporte de Drogas (OTD) a la que según el Ministerio Público (MP) pertenecía el exregidor de Boca Chica Francisco Alberto Paulino Castro ( Francis o el Compadre), operaba en las regiones Este y Sur del país, introduciendo grandes cantidades de drogas por las costas de Barahona que luego enviaban a Puerto Rico, estados Unidos, Canadá y Europa, utilizando la logística del puerto multimodal Caucedo.

Así consta en el expediente de solicitud de medida de coerción, cuyo conocimiento fue aplazado para el próximo sábado 29.

El MP solicita prisión preventiva para el exregidor los otros 15 imputados, entre los que figuran empleados de empresas de seguridad, trabajadores del puerto, empleados de compañías dedicadas a la reparación de contenedores, camioneros y transportistas, así como exempleados y choferes operadores de grúas del referido puerto.

Son ellos además del exregidor, José Augusto Rodríguez Sánchez, Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Feliz, Kraken Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos y Wilson Tomás Altagracia de la Cruz.

También Leandro Manuel Arias Santana (Berni) Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditrén (el Brujo) y Mauricio Josué Castillo, José Alberto López Alcántara ( Bururún) .

Según el expediente, parte de los miembros de dicha organización criminal utilizan las ganancias obtenidas por dicha actividad ilícita “para adquirir bienes muebles e inmuebles lujosos y de alto costo, y constituían negocios con los cuales dar una apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas de manera ilícita”.

CÓMO OPERABAN

Uno de los distintos métodos que utilizaba la organización para introducir la droga al Puerto consistía, en utilizar personal de seguridad a quienes le entregaban la droga fuera del puerto , y estos la ingresaban en sus vehículos particulares y de las entidades en las que colaboran.

Según el expediente, esta modalidad resultaba efectiva debido a que las revisiones al personal de seguridad no eran tan exhaustivas, lo que les permitía evadir los controles establecidos.

Otro método utilizado era el ingreso de las sustancias controladas ocultas en camiones que accedían al puerto, mediante compartimientos secretos (caletas) instalados en la parte del camarote de los vehículos, con lo cual lograban eludir las inspecciones y garantizar el acceso de la droga al recinto portuario. En ocasiones en connivencia con los operadores de las máquinas de rayos X que están colocadas en las entradas de la instalación portuaria.

También introducía de manera regular tanto las drogas como a las personas en compartimientos secretos de los camiones (caletas) diseñados específicamente para esos fines, así como en el interior de contenedores vacías de retorno, es decir los contenedores de importación de productos que regresaban al puerto.

Una vez dentro de las instalaciones, la droga era trasladada hacia un área denominada Empty Depot (contenedores vacíos o “el desierto”), donde era almacenada temporalmente para su posterior movilización. Dicho traslado podía ser realizado por quienes tenían la tarea de colocar la droga para su exportación o por conductores de camiones vinculados a la organización criminal.

En ocasiones, la droga era entregada directamente a empleados del puerto o de empresas relacionadas, quienes, tras seleccionar el contenedor y el lugar preciso, procedían a colocarla en su interior, en un proceso conocido como “contaminación o preñar el contenedor”. Durante ese proceso, para evitar levantar sospechas de sus actividades la organización criminal “procedía a clonar los precintos de seguridad del contenedor, sustituyendo el original por uno falsificado que era colocado luego de su apertura”.

EL EMBARQUE

Las grúas as tipo RTG se encargaban de levantar el contenedor y colocarlo sobre un camión interno que lo trasladaba hasta la posición del buque en el muelle. Finalmente, mediante la grúa denominada Pórtico, el contenedor era cargado al buque en la posición previamente planificada, y así quedaba listo el proceso de exportación del cargamento ilícito

PAPEL DEL EXREGIDOR

De Paulino Castro, dice que este utilizaba los servicios de la organización criminal para exportar drogas hacia Estados Unidos, y Europa. Fue detenido en septiembre de 2012 durante un operativo en el que se incautaron seis paquetes de cocaína. El 4 de julio de 2025, dos vehículos —una Chevrolet Tahoe negra y una Honda CRV gris— salieron de su vivienda, conducidos por los imputados Marko Popović y José Augusto Rodríguez Sánchez, (el Rubio)