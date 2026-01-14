Organización denuncia exclusión de fondos

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Fundación para el Bienestar de la Mujer Dominicana (Fubimud) denunció ayer que por segundo año consecutivo el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro no tomó en consideración a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres.

De acuerdo con la presidenta de Fubimud, Yaneris Ledesma, la exclusión de la asignación presupuestaria impacta de manera directa en el alcance y la cobertura de las fundaciones, cuyo eje central es la creación de programas basados en la prevención de la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres.

Ante esa situación, Ledesma propuso que el Ministerio de la Mujer sirva como canal estratégico para evitar nuevas exclusiones y que, a su vez, se apoye en las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la respuesta ante las problemáticas que afectan a las mujeres y sus familias.

En ese sentido, sugirió la implementación de programas de atención, protección y cuidado integral para los niños y adolescentes que resulten huérfanos y víctimas indirectas de los feminicidios.