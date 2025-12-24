Organizaciones entregan juguetes en hospital

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Movimiento Jóvenes con Horizontes y la fundación Creciendo Con Esperanza entregaron juguetes a los niños ingresados en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, con el objetivo de brindarles un momento de alegría y provocar una sonrisa en medio de sus procesos de salud.

Una nota expresa que esta iniciativa forma parte del calendario de acciones solidarias que desarrolla el movimiento y reafirma su compromiso con la niñez y con la construcción de una sociedad más humana y solidaria.

Jóvenes con Horizonte es un movimiento que nace en Buena Vista Primera de Villa Mella, con el objetivo de servir a la gente como ese puente que llega a los más necesitados para devolverle aquella bella sonrisa que adorna su rostro.

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza ofrece una amplia gama de servicios pediátricos especializados, incluyendo Emergencia 24/7, Hospitalización, Cuidados Intensivos.