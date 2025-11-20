Organizaciones piden al Gobierno no apoyar agresiones de EE. UU.

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Representantes de organizaciones sociales, políticas y culturales depositaron ayer un documento en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) para que el Gobierno evite participar en las agresiones diplomáticas, económicas, políticas y militares de Estados Unidos con el despliegue naval en aguas del Caribe contra Venezuela.

Exigen al país reafirmar su rumbo constitucional haciendo un llamado público a la paz y demandar el retiro de los portaviones, submarinos nucleares y demás fuerzas militares estadounidenses desplegadas en aguas del Caribe.

Isabel Tejada, miembro de las organizaciones denunciantes, dijo que el Gobierno debe pronunciarse con claridad y más por ser parte del acuerdo Celac del 2014 al declarar el Caribe y America Latina como “Zona de Paz”.

Recordó que la ofensiva del Comando Sur “no es contra las drogas, sino por el control de las riquezas de Venezuela y de otros recursos de los países del Caribe.

De su lado, el profesor Luis de León, de la Fuerza Boschista, alertó sobre la agenda militar estadounidense al definirlo como temeroso por la multipolaridad, y pretendiendo retomar el control de lo que llama su patio trasero.

Llamado a la paz

La comitiva inicio hace meses diversas movilizaciones en contra de la denominada “No a la Guerra contra Venezuela”, realizada en el Parque Independencia donde hicieron el llamado de respetar la soberanía de Venezuela.

Exigen al presidente Luis Abinader actuar apegado a la defensa de la soberanía nacional, del orden constitucional pero sobre todo respeto a los derechos internacionales.