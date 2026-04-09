Organizaciones populares convocan huelga en Salcedo y Tenares: ¿Qué demandan?

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. - Varias organizaciones populares de este municipio y Tenares, hicieron un llamado a huelga para los días 14 y 15 de abril, en donde exigen una serie de demandas a las autoridades tanto locales como nacionales.

Entre las organizaciones convocantes figuran, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), El Movimiento Jesús Diplán, Las Masas Populares, El Aníbal Núñez y El Movimiento Burrulote, respectivamente, quienes expresaron que se han decidido por la lucha debido al incumplimiento por parte de las autoridades con una serie de exigencias planteadas según precisan desde hace varios años.

Rafael Ramos y Martin Medina, al ofrecer las declaraciones manifestaron, que si han decidido ratificar el llamado a huelga lo han hecho atendiendo al desplante de las autoridades nacionales para solucionar los graves problemas que enfrentan tanto el municipio Salcedo como Tenares, respectivamente.

En se sentido manifestaronm que hasta con el Presidente Luis Abinader se reunieron en el Palacio Nacional, y aun así las demandas de los citados municipios no han sido resueltas, por lo que advierten, que a los movimientos populares encabezados por el Falpo no le queda otra salida que no sea las protestas.

Demandas planteadas por el Falpo y las demás organizaciones populares en Salcedo

Exigen las organizaciones, la continuidad de los trabajos de reconstrucción de la carretera Palmarito – Salcedo, la entrada del Cruce de Marina Gil, en Monte Adentro; la terminación del puente de la comunidad de Las Caobas, carretera de Las Luisas- Alto de los Lirianos, carretera Palmar – Barahona- Villa Tapia.

Otras demandas son, la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini, contra los atropellos de la Dirección General de Tránsito (Digeset), el reasfaltado de las calles de Salcedo y por la reconstrucción de la carretera turística Monte- Llano Río Partido, la cual según precisan ha sido prometida en dos ocasiones por el Ministro de Turismo, David Collado.

Demandas para Tenares

En el municipio Tenares, el Falpo y las demás organizaciones populares plantean, la terminación y revisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario, la reconstrucción de la carretera turística Tenares- Gaspar Hernández, asfaltado de la comunidad de Loma de Agua, de El Corozal Abajo y Al medio, así como los barrios San Antonio, y otros.

También exigen la reconstrucción de la carretera Los Tabucos en la zona montañosa y para que el gobierno disponga también de una investigación sobre la mala calidad de la misma, construcción al final del último gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para que se dote a este municipio de un camión bomba para el Cuerpo de Bomberos, presupuesto del Ministerio de Deportes para las actividades de esta índole y el debido seguimiento a la segunda parte del plan de construcción de aceras y contenes.