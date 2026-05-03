"Si abren la mina, estamos dispuestos a atrincherarnos": dice Antigua Orden durante marcha en San Juan

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El dirigente de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez, se encuentra este domingo en San Juan de la Maguana en respaldo a la marcha convocada contra la explotación minera y en defensa de los recursos naturales.

Desde la provincia, Vásquez afirmó que su presencia busca respaldar el rechazo al proyecto minero Romero, impulsado en la zona.

“Nos encontramos aquí llevando el mensaje: el oro no se bebe. Una vez saquen el oro, ¿qué va a quedar?”, expresó.

Durante sus declaraciones, sostuvo que la población debe mantenerse vigilante ante cualquier avance del proyecto minero.

"Si abren la mina, el pueblo de San Juan tiene que salir a las calles, no podemos permitirlo. Estamos dispuestos a atrincherarnos en la mina porque no lo vamos a permitir, aquí va a haber candela", manifestó.

Asimismo, citó como referencia la situación de provincias con actividad minera, mencionando a Cotuí.

“Miren Cotuí, un desastre más grande que Bonao y La Vega juntos”, dijo.

Sobre la marcha

La movilización fue convocada para este domingo en San Juan de la Maguana en rechazo al proyecto minero Romero y bajo consignas en defensa del agua, la agricultura y los recursos naturales de la provincia.

La jornada ha contado con el respaldo de distintos sectores sociales, organizaciones ambientales, figuras públicas y autoridades locales.