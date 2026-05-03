“El oro de San Juan es el agua”: padre Rogelio rechaza minería en marcha

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"El oro de San Juan es el agua”. Con esa frase, el padre Rogelio Cruz expresó este domingo su rechazo al proyecto minero Romero durante la marcha realizada en San Juan de la Maguana en defensa de los recursos naturales.

El religioso sostuvo que la principal riqueza de la provincia no está en la minería, sino en su producción agrícola y fuentes hídricas.

“Es el valle que produce más del 60 % de las habichuelas que se consumen en el país. Son sus ríos. No es una minería marcada por un interés responsable”, manifestó con un poloché que llevaba el mensaje: “San Juan somos todos”.

Cruz también afirmó que la actividad minera deja pérdidas ambientales y económicas, al citar como referencia el caso de Cotuí.

“En Cotuí pasó una desgracia ecológica y lo que hay ahora es hambre”, expresó.

Asimismo, aseguró que San Juan no debe permitir la explotación minera en la zona.

“San Juan está de pie y ha dicho que no. No necesita minería”, agregó.

En otro momento, envió un mensaje directo a la empresa responsable del proyecto.

“Recojan sus cosas y vuelvan a Canadá, porque aquí no van a tener cabida”, dijo.

La marcha fue convocada por el Movimiento Acción de la Zona Norte en rechazo al proyecto minero Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest en San Juan.