Ortiz Bosch: PRM gobierna con coherencia y el legado democrático de Peña Gómez

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Dra. Milagros Ortiz Bosch, afirmó que la gestión del actual gobierno dominicano responde a una continuidad histórica de los principios democráticos impulsados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), asumidos posteriormente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sustentados en el legado político del líder José Francisco Peña Gómez.

Durante una entrevista en el programa La Plaza Radio Show, Ortiz Bosch sostuvo que el surgimiento del PRM no obedeció a una coyuntura electoral, sino a la defensa de la democracia interna, el respeto a las bases partidarias y la institucionalidad política.

“La historia hay que contarla para que no desaparezcan sus razones. Nosotros nacimos para luchar por la democracia, para recuperar la participación directa de las bases y el respeto a los reglamentos”, expresó.

Recordó que la tradición democrática del PRD consolidó mecanismos de consulta directa, participación de mujeres y jóvenes, y fortalecimiento de la institucionalidad, principios que afirmó fueron retomados en la construcción del PRM como organización política.

Ortiz Bosch señaló que esta herencia política está directamente vinculada al pensamiento de Peña Gómez, cuya vocación democrática y compromiso social continúan siendo referencia para la acción pública.

En ese contexto, aseguró que el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha mantenido coherencia con esos valores al impulsar políticas firmes contra la corrupción, transparencia institucional y fortalecimiento del sistema de justicia.

“Estamos cumpliendo con la no impunidad. No estamos perdonando a nuestros propios compañeros. Eso es dar un ejemplo y construir una nueva cultura”, manifestó.

La funcionaria informó que desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se han remitido cerca de 60 expedientes a la Procuraduría General de la República y alrededor de 300 casos a la administración pública, como parte del compromiso con el control ético del Estado.

Asimismo, destacó que el país ha alcanzado más de un 95% de cumplimiento en respuesta a solicitudes de información pública, frente a niveles cercanos al 40% encontrados al inicio de la actual gestión.

Ortiz Bosch indicó que el fortalecimiento de la transparencia forma parte de un proceso de transformación cultural que requiere constancia institucional, educación ciudadana y protección efectiva a denunciantes, testigos y víctimas.

Finalmente, reiteró que la administración actual mantiene una visión de desarrollo basada en resultados verificables, crecimiento económico, expansión del turismo, aumento de exportaciones, programas sociales y ampliación del acceso a educación superior.

“El país está cambiando su conducta institucional. No es un discurso, es construir con hechos. Esa es la coherencia de este gobierno”, concluyó.