Los ortopedas alarmados por los traumas en niñez

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La Sociedad Dominicana de Ortopedia e xpresó preocupación por la gran cantidad de niños que llegan a las emergencias de los hospitales con lesiones traumatológicas. El presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, doctor Héctor López, alertó sobre un preocupante incremento en los accidentes de tránsito y asegura que los traumas están estrechamente vinculados a las motocicletas que se usan para llevar niños a las escuelas.

El médico habló durante una participación en el XLVI Congreso de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, en el que participaron especialistas.

“Estamos viviendo un fenómeno muy preocupante en el país, es el aumento significativo de accidentes de tránsito que involucran a menores de edad”.

Entre 2024 y 2025 se ha observado un crecimiento muy marcado en la cantidad de niños accidentados, asegura. Esto se debe, en gran parte, a que muchos utilizan motocicletas como medio de transporte, insiste el especialista,

Alarmantes.

Hay familias que trasladan cuatro y hasta cinco niños en una misma motocicleta cuando van a las escuelas. Además, muchos jóvenes de apenas 12 a 14 años ya poseen motocicletas propias y trabajan como motoconchistas o en servicios de delivery para comercios, afirma.

Todo esto incrementa significativamente su exposición a los accidentes y eso debe detenerse.

También los centros de salud registran un aumento importante en las fracturas en personas de la tercera edad. “No necesariamente relacionadas con accidentes de tránsito, pero sí de manera general”, insiste. Esto les preocupa porque las estadísticas muestran un incremento sostenido en este grupo poblacional y eso impacta a las familias y al propio sistema.

Afirma que la persona de la tercera edad es mucho más activa, lo que implica que trabaja, realiza actividad física y participa con mayor independencia en vida cotidiana.

Esa mayor movilidad también aumenta el riesgo de caídas y, por tanto, de fracturas. Esto ha elevado considerablemente la cantidad de lesiones en este grupo etario.

República Dominicana figura entre los primeros países del mundo en índices de muertes por accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes. Con frecuencia aparece clasificada como el segundo o incluso el primero. Es un problema de salud pública que requiere atención urgente. Pide a las autoridades su intervención.