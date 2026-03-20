Ovideo experimenta el sabor de una esperanza de crecimiento económico

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

OVIEDO, Pedernales.– Este municipio alberga una esperanza de crecimiento económico, poblacional y, sobre todo, se perfila como la puerta de entrada de un turismo aéreo y espacial, tras el anuncio de la empresa aeroespacial Lounch on Demonland, la cual se instalará en la zona costera.

De acuerdo con lo expresado por Burton H. Catiedge, ex coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en este mismo año iniciará la megaobra espacial en esta comunidad de Oviedo.

La empresa aeroespacial, con base también en Estados Unidos y especializada en el desarrollo de puertos espaciales, operaciones de lanzamiento y sistemas regulatorios, aseguró frente a la sociedad civil y autoridades de la provincia que en el último trimestre de este año arrancará la obra.

La empresa, con casi una década de experiencia en la industria espacial, no solo traerá un marco de referencia en turismo espacial, sino también crecimiento económico y seguridad social.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Catiedge, la economía espacial global está creciendo aceleradamente, impulsada por constelaciones satelitales. En una pieza documental se destacan ejemplos como Starlink, Proyecto Kuiper y Telesat Lightspeed, los cuales generan una demanda sin precedentes de servicios de lanzamiento.

Según los datos presentados durante la primera visita de contacto con líderes de la región y la sociedad civil, el ejecutivo indicó que los puertos espaciales actuales, especialmente en EE. UU., operan cerca de su capacidad, abriendo oportunidades para nueva infraestructura.

Asimismo, agradecieron a la República Dominicana por abrir las puertas a un nuevo ambiente de desarrollo y crecimiento económico en la región, donde observó que la comunidad deposita confianza y, sobre todo, esperanza en el crecimiento.

La exposición indica que el proyecto, además, busca ampliar la capacidad global de lanzamientos y posicionar al país dentro de la economía espacial.

Según los datos, la empresa, de capital privado y alianzas estratégicas, contempla inicialmente una inversión de seiscientos millones de dólares, lo que, a juicio de los técnicos, proyecta generación energética, desalinización de agua, ingresos por licenciamiento, ingresos por lanzamiento, además de servicios de mantenimiento y soporte satelital.

El dato ofrecido a comunitarios, líderes y autoridades muestra un proyecto ambicioso que satisface la inquietud de diversos sectores, según expresaron en la sala de asamblea con los principales ejecutivos de la empresa satelital.

El proyecto, además, promete a la comunidad desarrollo de talento local en el ámbito aeroespacial y tecnología avanzada, fortalecimiento del país como hub de innovación, así como la generación de aproximadamente 25,000 empleos y crecimiento económico en Pedernales.

Una de las inquietudes planteadas por los líderes, encabezados por el director del distrito municipal (alcalde), Henrris García, fue el tema de los terrenos, ya que los propietarios residentes en la zona necesitan conocer cuál sería la metodología para garantizar que sus predios y derechos no sean vulnerados. En ese sentido, no se ofrecieron detalles, pero la comunidad demanda transparencia para evitar situaciones en el ámbito laboral y empresarial.

En torno a la inquietud sobre el tema medioambiental, los empresarios externaron su parecer respecto a la ubicación geográfica, señalando que los terrenos presentan una condición costera de baja densidad poblacional.

De igual forma, aseguraron que el sistema de mitigación acústica no genera afectaciones, ya que se realiza mediante agua durante los lanzamientos, además de que están comprometidos con evaluaciones ambientales completas y el cumplimiento regulatorio.

INFRAESTRUCTURA (ENERGÍA Y AGUA)

Según el diseño y la planificación del proyecto, se garantiza un beneficio tangible para el país y la región, ya que contempla una planta híbrida de 200 MW que aportará a la red nacional, una planta de desalinización para la sostenibilidad operativa, además de una moderna infraestructura para el desarrollo regional a largo plazo.