Pacam alerta al país: 76 % de las niñas sufre violencia

El 76% de las niñas de República Dominicana han sido víctimas de violencia antes de los 18 años, una cifra alarmante que según la doctora Soraya Lara pide a gritos la ejecución de acciones preventivas contra el maltrato infantil.

Durante la onceava edición del desayuno benéfico del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam), realizado bajo el lema “Padres seguros, hijos autónomos”, Lara quien es además presidenta de la fundación, reafirmó su compromiso con la promoción de vínculos familiares seguros.

“Un hogar donde hay buenos tratos, padres cuidadores, protectores, seguros y de confianza, va a mitigar que los niños en edad adulta sean violentos, y a las niñas que sean víctimas cuando estén en la edad adulta”, explicó.

Lara dijo que la normalización de la violencia durante la etapa de la niñez es uno de los principales factores del desarrollo de conductas violentas en la adultez, lo que propicia hogares disfuncionales.

En ese sentido, respecto a los hallazgos de recientes estudios realizados por la institución, Lara indicó que muchas de las mujeres que han buscado apoyo psicoemocional en Pacam fueron corregidas en su infancia mediante insultos, amenazas y castigos físicos.

“Esta prácticas generan dolor y vulnerabilidad emocional, y se vinculan con una mayor probabilidad de sufrir violencia en la adultez”, destacó.

A raíz de esto, Soraya Lara hizo un llamado a todas las mujeres que se encuentran en un entorno violento, a reconocer, dejar de normalizar, justificar y minimizar la violencia. Envió un mensaje a todas las mujeres en estado de vulnerabilidad para que sepan que si es posible salir victoriosas.