Estalla contra su partido
Pacheco: "No comprendo que, en nombre de esos cambios se persigan a compañeritos del partido"
Se recuerda que el presidente Luis Abinader hizo cambios en diferentes instituciones como Industria, Comercio y Mipymes, Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos, Seguros Banreservas, entre otras
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, estalló este viernes contra los recientes cambios de posiciones en el tren gubernamental, hechos por decisiones Luis Abinader.
Pacheco explicó que no comprende cómo en nombre de esos movimientos que ha hecho el mandatario, "se persigan a compañeritos del partido para satisfacer egos de funcionarios arribistas".
"Sobre todo, si esos compañeritos, a donde yo pertenezco, nos hemos preparado, nos hemos quemado las pestañas en las universidades, para aprender a ser técnicos, a la vez que somos políticos", aseveró el presidente de los diputados.
"Yo no puedo quedarme callado, sin levantar mi voz, porque eso a mí me duele. Yo me he preparado, he trabajado arduamente, pero también me he preparado para desempeñar mi función, y qué bueno que a mí se me reconoce. Entonces, un compañerito que no tiene nombre, porque no es amigo de un arribista de esos, viene a poner condiciones para que le vuelen la cabeza al pobre compañerito", añadió.
"Respaldo a este Gobierno, pero no me puedo quedar callado. Señor presidente, usted es mi líder, pero no me puedo quedar callado. Si esto me cuesta el puesto, que me cueste, pero no me voy a quedar callado ante esta situación", apuntó el diputado.
