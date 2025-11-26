Pacheco convoca el lunes de urgencia

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados con tiempo fatal para conocer la nueva Ley Procesal Penal, ya que el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional al Congreso para esos fines vence el 11 de diciembre próximo y la pieza se mantiene en la Comisión de Justicia de este cuerpo congresual.

Por tales motivos, el presidente de la CD, Alfredo Pacheco, convocó al Pleno legislativo para el próximo lunes, a las 2:00 de la tardes, para conocer como único punto de agenda el citado código, tras la Comisión de Justicia desarrollar una ardua labor de consenso con los sectores que conforman el sistema judicial y expertos en la materia y esté listo para ese día.

Pacheco, explicó en la sesión de este martes, que el proyecto aprobado ya por el Senado de la República, contiene al menos 10 artículos que ameritan ser modificados debido a que vulneran derechos fundamentales y constitucionales.

Informó que en una reunión la semana pasada en el Palacio Nacional, manifestó que “lamentablemente se habían suprimidos algunas garantías que establecía el Código Procesal Penal, que a juicio de nosotros, están constitucionalizadas”. Por tanto, sostuvo que el Congreso tienen que dotar al país de un Código Procesal Penal, igual de garantista o ampliar algunas garantías, sin dejar de lado la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

En la sesión, la CD aprobó un grupo de 10 resoluciones internas sometidas por diputados que reclaman obras para sus localidades y dejó otros grupos para la sesión de este miércoles.

Previo a la sesión

El Congreso Nacional celebró un acto masivo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la Reforma Integral “Déjala Ir” iniciativa que busca prevenir y erradicar los feminicidios en la República Dominicana.

Durante el acto, el presidente de la CD, Alfredo Pacheco, expresó “hoy celebramos los pasos que hemos dado y las visitas efectuadas. No solo debemos legislar en el hemiciclo, sino también en la cabeza y en el corazón de todos los hombres y mujeres. La propulsora de la iniciativa, diputada Kinsberly Taveras, explicó el significado del nombre: “Se llama ‘Déjala Ir’ porque no es un permiso, es una orden que va directo al corazón del problema.

“Hay que desmontar la idea de que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Hoy sí nos estamos metiendo”, agregó la legisladora.