Pacheco protesta contra cancelaciones

El presidente de la Cámara de Diputados (CD), Alfredo Pacheco, la emprendió en el hemiciclo contra los nuevos funcionarios designados por el presidente Luis Abinader que sin ninguna justificación cancelan a servidores públicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Se definió como un hombre de la base y elevó por lo más alto su protesta contra las cancelaciones de sus compañeros en las instituciones por parte de los nuevos incumbentes, lo que hizo saber de manera personal al Presidente.

En un turno en medio de la sesión de ayer, Pacheco deploró que en nombre de esos cambios persigan a “compañeritos de la base” del PRM solo para satisfacer egos de funcionarios que calificó de “arribistas” porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles.

Aunque le cueste el cargo que ostenta, consideró inaceptable que esos “arribistas e imprescindibles” la emprendan contra los que ayudaron a subir este Gobierno, lo que concitó el respaldo de la mayoría de sus colegas diputados y de la oposición.

“Vamos hacer los cambios, vamos hacer todos, pero no hay que estar despidiendo a esos compañeritos, a los que yo pertenezco, sobre todo, que nos hemos estado quemando las pestañas en las universidades, para aprender, ser técnicos, a la vez que somos políticos”, manifestó el legislador en forma enfática.

Advirtió que quienes salen a defender el Gobierno cuando está en dificultades son esos compañeritos que hoy son golpeados por ese tipo de situación, por lo que no podía quedarse callado ante lo que sucede.

“No puedo quedarme sin levantar mí voz, porque esto a mí me duele, yo me he preparado, es trabajado arduamente, aunque soy un cuadro político, también me he preparado para desempeñar bien mi función”, sostuvo.

Lamentó sin embargo, que aquellos compañeritos que no tienen nombre y que no son amigos de uno de esos arribistas, que aprovechan el estado de desesperación de un presidente como Luis Abinader por una buena gestión, no le importa volarle la cabeza a esos infelices del partido, que por demás están capacitados.

“Si esto me cuesta el puesto, que me cueste, yo no tengo problema con eso, porque no voy a quedar callado”, manifestó, Pacheco, de la Circunscripción 2 del DN.