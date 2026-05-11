Padre de Aurora reacciona tras suspensión de personal de asistencia del Hospital Hugo Mendoza

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Randy Suárez, el padre de Aurora Suárez Hernández, la niña de cinco años que falleció en el Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, aseguró que continuarán el proceso legal "hasta las últimas consecuencias" contra el centro de salud por presunta negligencia médica.

El progenitor, quien agradeció al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, por ordenar la suspensión del personal de asistencia que actuó en el área de emergencia pediátrica, indicó que su esposa, la madre de la niña, "está destruida" por la situación.

"Hemos pedido ayuda psicológica para nuestra familia. Mi esposa se ha negado a dar declaraciones; está muy dolida. Ciertamente nos hemos cohibido hasta de llevarla a un centro de salud por la situación en la que está", dijo.

El padre añadió que las autoridades aseguraron que están trabajando en la investigación del caso mientras avanzan el proceso de la autopsia a la menor.

Hace varios días, Randy relató que acudió al centro médico luego de que su hija presentara un cuadro de inflamación producto de la varicela que padecía.

Sin embargo, asegura que, tras alertar al personal, la respuesta fue que debía esperar su turno detrás de otros pacientes. La espera, según dijo, se extendió por aproximadamente dos horas antes de que la menor fuera atendida.