Padre de fallecido en Jet Set asegura agresión en Palacio de Justicia fue planificada

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

José Luis Custodio Almonte, padre de una de las víctimas del Jet Set, afirmó este viernes que el incidente ocurrido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el que el comunicador Jhossan Capell le propinó una bofetada, presuntamente habría sido planificado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso por el colapso de la discoteca.

“Él trabaja con ellos (Jhossan Capell), o sea, eso fue mandado. Él me provocó para que yo le volara arriba, pero el golpe que él me dio, yo perdí siete segundos. Perdí totalmente el sentido y cuando reaccioné, se había ido”, declaró Custodio.

Asimismo, al participar en la misa celebrada en la zona cero del establecimiento, en memoria de las 236 personas fallecidas y más de 100 heridos, el hombre afirmó que tras la agresión no recibió apoyo inmediato y que Capell fue retirado del lugar.

“La misma seguridad del Palacio de Justicia está compuesta, incluso lo protegieron, lo sacaron para afuera”, sostuvo.

Custodio también rechazó las disculpas ofrecidas por el comunicador.

“Yo no conozco a ese hombre para él agredirme a mí así, por eso yo digo que fueron los Espaillat que lo mandaron a él. A ese señor nunca lo había visto en la audiencia del Jet Set”, expresó.

Relató además que no esperaba ser atacado dentro del Palacio de Justicia y que el golpe le provocó una momentánea pérdida de conciencia.

“Cuando él me dio, traté de defenderme, pero no pude. Duré siete segundos que no sabía de mí”, dijo.

Custodio aseguró que sufrió molestias físicas tras la agresión.

“A mí nunca en mi vida, en mi cara, me han puesto las manos. Yo tengo un problema en la piel. De ese ojo miro poco”, manifestó.

El hombre perdió a su hijo, Luis José Custodio, en la tragedia del centro nocturno Jet Set, donde también fallecieron otras personas cercanas a su familia.

Padre de fallecida en Jet Set asegura agresión en Palacio de Justicia fue planificada

Se recuerda que el pasado miércoles Capell acudió de manera voluntaria ante la Fiscalía del Distrito Nacional, para ponerse a disposición de la magistrada Rosalba Ramos, luego de la querella interpuesta en su contra por Custodio Almonte.

Capell explicó que su comparecencia responde a instrucciones y decisión propia junto a su asesor legal, el doctor Carlos Calante.

“Por instrucciones y voluntad propia de nuestro asesor legal, el doctor Carlos Calante, hemos decidido venir donde la Honorable Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, para ponernos a la disposición de cualquier solicitud que se nos requiera y dar nuestra dirección, dar nuestro teléfono, y somos inmensamente fáciles de buscar porque vivimos puerta con puerta con el admirado vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si fue recibido por la fiscal, indicó que sí, y que el proceso se ha llevado de manera voluntaria, con la intención de que las partes puedan coincidir en una primera vista conciliatoria.

“Ha sido todo de manera voluntaria y esperando que se puedan encontrar las partes para la primera vista, que sería una vista conciliatoria en primer rango”, sostuvo.

En cuanto a un posible contacto con el querellante, Capell afirmó que ha intentado comunicarse sin éxito.

“He tratado de buscarlo, pero a través de su hijo, Luis Miguel Custodio, pero no ha sido posible”, señaló.

Asimismo, no descartó volver a la Fiscalía en los próximos días. “Posiblemente yo venga el viernes porque tienen actividad aquí en la ciudad capital”, dijo.